МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы в четверг оштрафовал Facebook на 6 миллионов рублей по двум протоколам за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук. СМИ: Цукерберг продает акции Facebook почти каждый день

"Компания Facebook признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей", — сказала собеседница агентства.

В мае суд оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, в июне — еще на 17 миллионов.

Кроме того, в четверг суд рассмотрит три аналогичных протокола об административных правонарушениях на мессенджер Telegram и два — в отношении Twitter.

Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.