МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал на 11 миллионов рублей мессенджер Telegram по трем протоколам о неудалении запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук. Суд оштрафовал Facebook еще на шесть миллионов рублей

"По делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ… Telegram Messenger Inc. признан виновным… назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что по еще двум аналогичным протоколам Telegram вынесен штраф в 5 и 2 миллиона рублей.

По той же ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ о неудалении противоправного контента Telegram в июне был оштрафован на 10 миллионов рублей, в мае — на 5 миллионов.

Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.