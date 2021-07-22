Прогнозируемый объем импортозамещения в России в 2021 году составляет порядка 600 миллиардов рублей
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Прогнозируемый объем импортозамещения в России в 2021 году может составить порядка 600 миллиардов рублей, сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В 2021 году прогнозируемый объем импортозамещения может составить порядка 600 миллиардов рублей", — заявил Медведев на совещании по технологическому развитию РФ в четверг.
Он отметил, что сейчас в стране реализуется более 20 отраслевых программ, планов в приоритетных гражданских отраслях промышленности. По его словам, запущено более 1 тысячи импортозамещающих проектов, из которых более 500 уже вышли на серийное производство.
В то же время Медведев отметил наличие существенных проблем с реализацией планов по импортозамещению в ряде госкомпаний, которые гораздо хуже встроились в эту работу.
"Но так обстоит не везде, есть и существенные проблемы с реализацией этих планов. Некоторые государственные компании в этом смысле гораздо хуже встроились в эту работу. Давайте тоже об этом поговорим. Коллеги здесь тоже, видимо, некоторое количество информации предоставят и определенные оценки дадут, в том числе и по линии Генеральной прокуратуры", — обратился Медведев к участникам совещания.
https://1prime.ru/state_regulation/20210722/834272929.html