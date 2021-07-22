МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 июля, выросло на 51 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 419 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны. Над США нависла реальная угроза дефолта

Такой показатель стал максимальным с середины мая, когда показатель находился на уровне в 444 тысячи заявок.

Аналитики, опрошенных порталом Daily FХ, ожидали снижения показателя на 10 тысяч по сравнению с первоначальным показателем предыдущей неделей, до 350 тысяч заявок. Показатель за неделю, завершившуюся 3 июля, был пересмотрен до 368 тысяч с 360 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 750 с пересмотренного показателя прошлой недели — до 385,25 тысячи. Показатель предшествующей недели был пересмотрен до 384,5 тысяч с 382,5 тысяч.

При этом общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 июля, сократилось на 29 тысяч с показателя предыдущей недели — до 3,236 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 3,265 миллиона с 3,241 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.