МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Минпросвещения РФ обсудит выработку единых подходов к формированию стимулирующих выплат для педагогов, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Депутаты обсудят возможность повышения зарплат педагогам

"То, что точно нужно сделать, мы это сейчас обсуждаем, это разобраться со стимулирующими выплатами и, может быть, действительно их унифицировать, дать определенные рекомендации, такая стандартизация условная… С коллегами из всероссийского педагогического экспертного совета это обязательно будем обсуждать на ближайшем заседании", — заявил он в ходе общественных слушаний по совершенствованию системы образования.

Кравцов также опроверг информацию о введении с 1 сентября новой системы аттестации педагогических кадров. По его словам, отдельные элементы могут использоваться, но система в целом еще требует доработки, унифицированные критерии необходимо обсудить с Рособрнадзором.