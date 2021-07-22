МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Минстрой России подготовил и направил в федеральные органы поправки, в рамках которых предлагает предусмотреть возможность привлечения коллекторов для взыскания долгов по ЖКК при условии включения их в соответствующий госреестр юридических лиц, говорится в сообщении Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), получившей ответ от Минстроя по этому вопросу.

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В 2019 году были принят закон, запрещающий "уступку права по возврату просроченной задолженности по услугам ЖКХ третьим лицам", однако управляющие компании, как отмечала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, "нашли новую форму обхода и стали заключать агентские договоры".

В мае 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает установить для управляющих компаний, ТСЖ, жилищных кооперативов, ресурсоснабжающих организаций, региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами запрет на заключение с коллекторами договоров комиссии, агентских договоров или договоров поручения, а равно иных договоров на возврат просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, или наделение их соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности.

В связи с этими дополнениями Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения совместно с крупнейшими частными операторами "Российские коммунальные системы" и Росводоканал направили письмо в адрес вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, где предложили не запрещать заключение подобных договоров с коллекторами для взыскания долгов за услуги ЖКХ.

"Жесткое ограничение на использование коллекторов приведет к дальнейшему росту дебиторской задолженности организаций водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), сделает невозможным реализацию их производственных и инвестиционных программ, и, как следствие, вызовет ухудшение качества питьевой воды, увеличение аварийности, нарушение процесса очистки сточных вод. В итоге такая ситуация может привести к нарушению санитарно- эпидемиологического благополучия населения и лишению конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду", — говорится в письме.

В нем отмечается, что создание дополнительных подразделений и штатных единиц в организациях ВКХ для возврата задолженности является более затратным, чем привлечение коллекторов, что в итоге может сказаться неблагополучным образом на тарифах для населения либо привести к сокращению расходов на производственные и инвестиционные программы водоканалов.

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Кроме того, организации ВКХ отметили, ссылаясь на данные Росстата, что просроченная задолженность граждан на конец 2020 года за жилищно-коммунальные услуги достигла критических значений в 625 миллиардов рублей и продолжает расти. Кроме того, они пожаловались, что ситуацию осложняет требование о предоставлении идентификаторов граждан–должников при обращении в суд. К числу таких идентификаторов относятся: ИНН, СНИЛС, паспортные данные и другие сведения, которыми ресурсоснабжающие компании не обладают, а механизм получения такой информации на данный момент отсутствует.

Минстрой отметил, что законопроект, принятый в первом чтении, фактически предусматривается дополнение запрещенных механизмов передачи полномочий по возврату просроченной задолженности. Ведомство в ответе РАВВ согласилось с тем, что полный запрет на взыскание задолженности третьими лицами за ЖКХ, предусмотренный Жилищным кодексом РФ, и предлагаемое расширение правовых форм этих отношений способны привести к отрицательным последствиям.

"Минстрой подготовил и направил на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти проект поправок правительства РФ к законопроекту, в соответствии с которым предлагается предусмотреть возможность заключения договоров комиссии, агентских договоров, договоров поручения, а равно иных договоров, направленных на возврат просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги с коллекторами, но при условии включения их в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности", — указывается в письме ведомства.