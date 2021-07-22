МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Основатель "Нового потока" Дмитрий Мазуров, некогда бывший в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes, пойдет под суд за многомиллиардные хищения у Сбербанка, сообщается на сайте МВД РФ.

"Дмитрию Мазурову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 (пять эпизодов), 160 и 111 УК РФ. Александр Курилов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 111, 116, 167 и 222 УК РФ. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — говорится в релизе.

Отмечается, что они обвиняются в мошенничестве, хищении чужого имущества, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, побоях, уничтожении или повреждении имущества, незаконном приобретении оружия.

По версии следствия, руководитель группы Дмитрий Мазуров и соучастники похитили деньги Сбербанка и АО "Антипинский НПЗ". Отмечается, что злоумышленники оформили документы на получение невозвратных кредитов и заключили подложные договоры аренды, стройподряда и купли-продажи имущества с подконтрольными предпринимателями.

Добавляется, что Мазуров привлек к своей деятельности Александра Курилова, который по его распоряжению, в частности, напал на москвичку, использовал травматическое оружие против еще одного жителя столицы, а также поджег два автомобиля члена семьи бывшего сотрудника службы безопасности АО "Новый Поток". Кроме того, Курилов обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Согласно релизу, более 1 тысячи патронов различного калибра были изъяты у него при обыске в октябре 2019 года.

Согласно сообщению, в 2019 году обвиняемые были задержаны и арестованы.

Ведомство отмечает, что суд наложил арест на имущество Мазурова и других фигурантов, в том числе на деньги и недвижимое имущество в Монако и Франции.

Уточняется, что предварительное следствие против еще двух участников орггруппы продолжается, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.