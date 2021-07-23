МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service выпустило доклад с оценкой потерь национальных экономик из-за пандемии COVID-19. В нем аналитики пророчат продолжительные негативные последствия большинству стран мира, отмечая, однако, что некоторым из них удастся выйти из кризиса с минимальным ущербом. Об этом сообщает РБК.

"Темпы восстановления и "рубцевания шрамов" после пандемии будут зависеть от структуры национальной экономики, способности рынков товаров и труда адаптироваться к эффектам пандемического шока, а также от качества антиковидной госполитики и темпов массовой вакцинации в странах, указал Moody's.

Аналитики агентства разделили страны на три группы в зависимости от разрыва между допандемическим прогнозом Moody's по уровню реального ВВП в 2020-2023 годах и текущим прогнозом по их ВВП на те же годы. Экономика России потеряла от коронавируса в 2020 году 1 триллион рублей

Наименее пострадавшими экономиками были названы те, у которых прогнозируемый ВВП окажется лишь на 2% (или меньше) ниже докризисного прогноза.

Экономики со средним ущербом — их прогнозный ВВП не дотягивает 2-8% до докризисного. Наиболее пострадавшими экономиками были названы те, чьи потери относительно допандемической траектории ВВП превысят 8%.

Самые серьезные потери ощутят страны с формирующимися и "пограничными" (frontier) экономиками — особенно те, чьи доходы сильно зависят от отдельных секторов, таких как туризм. В зоне риска также государства с высокой долговой нагрузкой даже без учета пандемии и слабыми институтами, не способными в должной мере поддержать восстановление. К категории наиболее пострадавших Moody's относит Шри-Ланку, Суринам, Лаос, Индию, Тунис, Перу.

По мнению Moody's, лишь небольшая группа стран может избежать серьезных экономических потрясений, их реальный ВВП к 2023 году будет лишь немного ниже или даже выше допандемических прогнозов. Речь в основном идет о странах с развитой экономикой, включая США, большинство стран Западной Европы, а также Китай. В США и еврозоне вакцинация населения находится в продвинутой фазе, а огромные фискальные стимулы помогают экономике быстрее восстановиться. В таких странах, как Китай, Южная Корея или Сингапур, ответ властей на кризис здравоохранения был достаточно эффективным: там с самого начала были введены жесткие карантинные ограничения, которые позволили медицинским учреждениям справиться с ростом заболеваемости.

Что же касается России, то она наряду с Мексикой, Бразилией и Австралией, по мнению экспертов рейтингового агентства, входит в число стран, для которых негативные последствия коронакризиса будут умеренными (разница от 2 до 8% по сравнению с докризисным прогнозом по ВВП).

Аналитики международного рейтингового агентства также отметили, что "экономические последствия кризиса COVID-19 усугубят ключевые проблемы, связанные с бюджетными дефицитами и накоплением задолженности стран. Это приведет к снижению уровня доходов, углубит неравенство и усугубит бедность». В докладе Moody's прогнозируется, что мировой экономический рост в 2021 году составит 5,7%, замедлившись до 3,3% к 2023 году. В отдельных развивающихся и более бедных странах пандемия нивелирует наметившийся в предыдущие годы прогресс в сокращении бедности и социально-экономического неравенства.

Отдельно в докладе Moody's говорится о государствах, зависящих от туризма. Они называются наиболее пострадавшими от пандемии, хотя некоторым удастся восстановиться быстрее благодаря транспортной доступности. Так, легче преодолеют последствия пандемии страны, в которые большая доля туристов приезжает на автомобилях, например Хорватия. В то же время популярные туристические направления Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Таиланд, могут быть менее востребованы из-за низких темпов вакцинации. МВФ одобрил реформы для более эффективной поддержки бедных стран

С точки зрения рынка труда пандемия ускорила тенденции, которые уже начали развиваться (автоматизацию и цифровизацию рабочих мест), но усилила торговый протекционизм. В условиях пандемии рынки труда столкнулись с сокращением производительности, особенно в секторах, где нужно присутствие человека.

Сокращение объема выпуска приведет к снижению доходов домохозяйств и корпораций, что напрямую повлияет на налоговые поступления в бюджеты и усугубит проблемы с обслуживанием госдолга. Такая участь ждет государства, в которых большая доля налогов идет от сферы товаров и услуг, предупреждает Moody's.