МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ, Dow Jones. Индекс потребительского доверия в Великобритании вырос в июле, поднявшись до уровней, на которых находился до пандемии Covid-19, на фоне снятия почти всех связанных с вирусом ограничений в Англии и несмотря на рост случаев заражений в стране. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу.

Индекс потребительского доверия Великобритании, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, в июле вырос на два пункта по сравнению с предыдущим месяцем, до —7. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали, что индекс в июне останется без изменений, на —9.

Индекс демонстрировал сильный рост с февраля на фоне активной кампании вакцинации и постепенного открытия экономики. Тем не менее, рост замедлился в последние два месяца, в частности, в июле, на фоне распространения более контагиозного штамма "дельта". Аналитик предсказал падение спроса на нефть из-за штамма "дельта"

Из пяти подындексов, составляющих барометр потребительского доверия, три выросли, один остался без изменений, и один снизился в июле по сравнению с июнем.

Ожидания британских домохозяйств относительно личных финансов на следующий год оставались сильными, и данные июля указывают на резкий рост намерений потребителей совершать расходы, говорит Джо Стэтон, директор по клиентской стратегии GfK.

Оценка британцами общей экономической ситуации на год вперед ухудшилась, несмотря на улучшение оценки текущих условий, соответствующий подындекс упал на три пункта. Повышение инфляции потребительских цен, рост числа заболеваний Covid-19 и конец программ защиты сокращенных работников – вот факторы, стоящие за снижением подындекса, которые могут застопорить восстановление доверия, говорит Стэтон.

Опрос, проводившийся компанией GfK, в ходе которого было опрошено около 2000 респондентов, состоялся в период с 1 по 14 июля. Опрос был завершен за несколько дней до того, как Великобритания сняла почти все коронавирусные ограничения, включая требование носить маски и лимит на количество людей на мероприятиях. Эта стратегия контрастирует с другими странами Европы, сделавших выбор в пользу ужесточения некоторых мер, чтобы ограничить распространение инфекции, одновременно повышая темпы вакцинации.

"Что будет происходить в оставшийся летний период, окажет влияние на потребительское доверие до конца 2021 года и дальше", — сказал Стэтон.

— Автор Xavier Fontdegloria, xavier.fontdegloria@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 974 7664, dowjonesteam @ 1prime.biz

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