МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Крупнейший российский бизнес захотел зарегистрироваться в отечественных специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на проект предложений бизнеса к поправкам в закон о "российских офшорах". Россияне начали скупать кнопочные телефоны

В числе корпораций, которые рассматривают возможность регистрации в САР, есть представители энергетического, металлургического и банковского секторов.

Это "Газпром" и "Газпром нефть", алмазодобывающая компания "Алроса", "Северсталь", Сбер и ВТБ.

Все эти крупные игроки выступают за корректировку режима своей работы в "домашних офшорах". Их предложения поддерживает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

В частности, эти корпорации предлагают распространить освобождение от налога на прибыль в РФ на зарубежные добывающие предприятия, которые работают по соглашению о разделе продукции (СРП). Такеж они предлагают снизить минимальный требуемый объем инвестиций от собственников, нормативы по количеству сотрудников и площади офиса на территории "российских офшоров".

Еще одно предложение бизнеса: применить ставку в 10% налога на прибыль не только к доходам, полученным от зарегистрированных в САР международных холдинговых компаний (официальный статус резидентов), но и на дивиденды от них.

И, наконец, предлагается снизить порог по участию в капитале компании, претендующей на регистрацию в САР, с нынешних 100% до 50%.

Перечисленными льготами бизнес предлагает дополнить нововведения, инициированные министерством финансов. Согласно им, Минфин должен снизить ставку налога на прибыль для источника при выводе капитала за рубеж со стандартных 15% до 10%.

В обмен к резидентам САР будут ужесточены требования по инвестициям в инфраструктуру таких зон: не менее 300 миллионов рублей за два года, площади офиса и численности персонала — не менее 100 квадратных метров и 15 человек.