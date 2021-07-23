МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июле вырос до 60,6 пункта с 59,5 пункта в июне, сообщает исследовательская организация Markit Economics. США ожидают роста зависимости ЕС от российского газа после сделки с ФРГ

"Деловая активность в еврозоне росла самыми высокими темпами за 21 год в июле, поскольку экономика продолжала открываться после ограничений по COVID-19", — говорится в сообщении. Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали роста показателя до 60 пунктов.

Индекс PMI в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, снизился до минимума за 4 месяца в 62,6 пункта с 63,4 пункта в июне. При этом аналитики ждали снижения до 62,5 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, вырос до максимума за 15 лет в 60,4 пункта после 58,3 пункта в июне. Прогнозировался рост до 59,5 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, вырос в июле до рекордного с 1998 года значения в 62,5 пункта с 60,1 пункта в июне. Аналитики ожидали роста до 60,8 пункта. PMI сферы услуг Германии также вырос до рекордного с 1997 года показателя в 62,2 пункта с 57,5 пункта месяцем ранее, при прогнозе в 59,1 пункта. PMI в промышленности вырос до 65,6 пункта с 65,1 пункта в июне, хотя ожидалось снижение до 64,2 пункта.

Композитный индекс деловой активности во Франции, по предварительной оценке, снизился в июле до минимума за три месяца в 56,8 пункта с уровня июня в 57,4 пункта. Аналитики ждали роста до 58,5 пункта. PMI страны в сфере услуг опустился до 57 пунктов с 57,8 пункта месяцем ранее. PMI Франции в промышленности снизился до минимума за пять месяцев в 58,1 пункта с 59 пунктов в июне. Аналитики ждали значение показателей на уровне 58,7 и 58,4 пункта соответственно.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.