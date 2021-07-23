МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недавние задержания правоохранителей в регионах России результатом последовательной борьбы с коррупцией, а не проявлением кампанейщины, отметив, что эффективность работы по борьбе с коррупцией в стране повышается. Песков высказался о будущем транзита российского газа через Украину

"Борьба с коррупцией, в том числе и в рядах правоохранителей, она действительно последовательна. Это никоим образом не кампанейщина, это последовательные действия, которые ведутся из года в год. Эффективность этой работы повышается", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не планируется ли укреплять руководство в МВД после коррупционного скандала с сотрудниками ГИБДД Ставрополья.

Его также спросили, как в Кремле оценивают то, что все эти факты вскрыла не общественность, а сами правоохранители — управление собственной безопасности МВД России. "Как лишнее подтверждение того, что ведется работа по борьбе с коррупцией", — ответил пресс-секретарь президента.

Ранее на этой неделе был задержан начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов. По версии следствия, возглавляемая им преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей.

СК РФ во вторник опубликовал кадры оперативной съемки из "дворца" полковника Сафонова с золотыми канделябрами, фарфоровыми бычками и не помещающимися на стол стопками 5-тысячных купюр. Запись вызвала широкий общественный резонанс, прежде всего, благодаря сочетанию вычурности интерьера и личности хозяина дома, призывавшего на одном из видео УГИБДД жестко бороться с коррупцией.