МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Производство стали в мире в январе-июне 2021 года составило 1,004 миллиарда тонн, увеличившись на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов World Steel Association (WSA).

Страны СНГ, по предварительным данным, увеличили выпуск стали на 8,7%, до 53,3 миллиона тонн, в том числе Россия – на 8,5%, до 38,2 миллиона. Страны ЕС произвели 77,8 миллиона тонн стали (рост на 18,4%), в том числе Германия – 20,6 миллиона (рост на 18,1%). Остальные европейские страны увеличили выпуск стали на 18,1%, до 25,2 миллиона тонн.

Выпуск стали в Азии и Океании вырос на 13,8%, до 737 миллионов тонн, в том числе в Китае – на 11,8%, до 563,3 миллиона, в Индии – на 31,3%, до 57,9 миллиона. Страны Северной Америки произвели 58,7 миллионов тонн (рост на 16,4%), в том числе в США показатель возрос на 15,5%, до 42 миллионов тонн. Южная Америка увеличила выпуск стали на 28,1%, до 22,6 миллиона тонн, в том числе Бразилия – на 24%, до 18,1 миллиона.

В странах Африки было произведено 8 миллионов тонн стали (рост на 8%), Ближнего Востока – 21,4 миллиона (увеличение на 8,7%), включая 15 миллионов тонн в Иране (рост на 8%).

Производство стали в мире, по данным WSA, по итогам прошлого года составило примерно 1,829 миллиарда тонн, снизившись на 0,9% по сравнению с 2019 годом.