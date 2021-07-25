МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Работающий в Киеве Центр экономической стратегии подготовил доклад "Оценка экономических потерь Украины от временной оккупации Крымского полуострова", сообщает РИА Новости. На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"

Согласно документу, Киев оценивает совокупные потери от "временной оккупации Крыма" в 135 миллиардов долларов, несмотря на то, что даже до 2014 года регион рассматривался правительством Украины в качестве дотационного. Журналист издания задается вопросом, откуда взялись потери размером почти в годовой ВВП от отделившегося региона, ранее требовавшего бюджетных вливаний?

Данная сумма состоит из всех возможных крымских активов, в том числе полезных ископаемых, активов как государственных, так и частных предприятий и даже жилой недвижимости. Журналист РИА Новости отмечает, что оценочные стоимости данных активов очень сильно завышены и не отражают рыночные. Фактически доклад отрицает саму возможность того, что у жителей Крыма может быть частная собственность, и все, что расположено на полуострове, должно принадлежать госудуратсву Украина. При этом Киев продолжает называть крымчан "согражданами".

Автор отмечает, что заказчиками доклада выступили не только руководство Украины, но международный фонд "Возрождение", финансируемый Джорджем Соросом. По мнению журналиста, предназначение доклада — подготовка "масштабных исков" в международные судебные органы к России.