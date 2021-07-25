ВАШИНГТОН, 25 июл — ПРАЙМ. Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность введения новых экономических санкций против Белоруссии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на участников мероприятий, посвященных визиту в США бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. США сообщили, что не будут бояться вводить новые санкции против Китая

Согласно советнику Тихановской Франаку Вячорке, должностные лица госдепартамента выразили намерение ввести новые санкции, которые затронут нефтяной и калийный сектора экономики Минска.

Однако американские чиновники предпочли не комментировать возможные сроки наложения санкций или их объекты.

"Мы не собираемся анонсировать конкретные действия. Но я скажу, что вы можете рассчитывать на то, что США вместе с нашими партнерами и союзниками продолжат привлекать к ответственности режим Лукашенко за его действия, в том числе путем введения санкций", — цитирует издание слова старшего должностного лица из администрации Байдена.

Тихановская 18 июля начала рабочий визит в США. Она уже встретилась с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном и замгоссекретаря Викторией Нуланд, а также с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.