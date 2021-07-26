МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Цифровизация строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России будет стоить 393 миллиарда рублей, деньги будут потрачены до 2030 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документы Минстроя. Родителям предложили разрешить заменять завтраки в школах на выплаты

Отмечается, что большая часть этой суммы — а она составляет 375 миллиардов — будет направлена на цифровизацию ЖКХ. Источник издания в правительстве рассказал о том, что соответствующую стратегию уже утвердил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Пока в Минстрое не подтвердили и не опровергли подлинность этой информации.

Есть четыре основных проекта, на которые планируется потратить эти деньги: "Новый умный дом" (система по управлению многоквартирными домами с использованием технологий интернета вещей), "Решаем вместе" (технология учета общественного мнения при определении приоритетов развития объектов городского хозяйства), "Строим в один клик" (система электронного документооборота между застройщиками и Минстроем) и "Цифровая инфраструктура ЖКХ".

Последний проект предусматривает внедрение типовых систем управления ресурсами. Так, данные о состоянии водоканала, теплоснабжения, городского освещения и прочие будут в реальном времени передаваться в единую государственную информационную систему. Для этого планируется использовать интеллектуальные приборы учета, умные датчики, системы контроля зданий.

В правительстве считают, что анализ данных о состоянии сетей снизит аварийность коммунальной инфраструктуры и повысит срок ее службы.

Что же касается финансирования этого проекта, то оно будут за счет управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, бюджетные средства тратить не планируется.