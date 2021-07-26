МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) с 26 июля по 6 августа приостановил выпуск автомобилей в связи с плановым корпоративным отпуском, в это время на предприятии будет проведена модернизация производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Группы ГАЗ".

"С 26 июля по 6 августа Горьковский автозавод проведет модернизацию производства, направленную на увеличение мощностей для выпуска цельнометаллических фургонов семейств NEXT и NN в связи с ростом спроса на данные модели… На время работ компания предоставляет работникам традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск", — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что за эти две недели на заводе будет проведено сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пусконаладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства.