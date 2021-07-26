МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Американо-китайские отношения зашли в тупик, потому что в США рассматривают Китай как "воображаемого противника". Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на слова заместителя главы МИД КНР Се Фэн.

Он призвал США изменить это мнение и остановить "опасную" политику противодействия Китаю. Фэн отметил, что американская сторона требует сотрудничества, когда ей это необходимо, и идет на конфронтацию, когда чувствует свое преимущество. Чиновник подчеркнул, что миру нужна солидарность, и назвал человечество "пассажирами в одной лодке". США сообщили, что не будут бояться вводить новые санкции против Китая

"Китай хочет сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы найти точки соприкосновения, не обращая внимания на разногласия", — объяснил замглавы МИД КНР. Главный способ для Вашингтона добиться этого и выйти из тупика — "изменить курс и работать с Китаем на основе (…) мирного сосуществования".

Фэн напомнил, что Белый дом первым прибегнул к санкциям и вмешательству во внутренние дела других стран. Ранее он назвал США "изобретателем, обладателем патента и прав интеллектуальной собственности на дипломатию принуждения". Речь Фэна прозвучала на переговорах с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая.

Напомним, что 23 июля стало известно о том, что Китай ввел санкции против бывшего министра торговли США Уилбура Росса и еще шестерых высокопоставленных американцев. Этот шаг стал ответом на включение в черный список Минфина США семерых китайских высших чиновников. Причиной таких мер со стороны Вашингтона стали аресты иностранных предпринимателей в Гонконге. Китай обвинили в желании полностью запретить биткоин

24 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что санкции КНР не остановят США. Американское правительство, по ее словам, готово продолжить политику ограничений против Пекина.