МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке дезинфицирующих средств и кожных антисептиков пройдет в России с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Провести с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, а также кожных антисептиков — дезинфицирующих средств", — говорится в документе.