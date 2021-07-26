МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Россия в январе-мае 2021 года увеличила экспорт минеральных калийных удобрений в 1,7 раза в денежном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 1,011 миллиарда долларов, следует из материалов Росстата. Росстат отметил рост цены на бензин в России за неделю

В мае объем вывезенных товаров составил 260 миллионов долларов, что на 43,8% больше показателя апреля текущего года.

Экспорт азотных удобрений по итогам пяти месяцев увеличился на 31,9% — до 1,242 миллиарда долларов. В мае показатель составил 244 миллиона долларов, сократившись на 19,6% в месячном выражении.

Всего РФ в январе-мае экспортировала продукции химической промышленности на 12,778 миллиарда долларов, что в денежном выражении на 38,6% больше, чем годом ранее. В мае экспорт продукции химпрома уменьшился на 1,4% по сравнению с апрелем и составил 2,894 миллиарда долларов.

Импорт в РФ продукции химической промышленности и каучука за пять месяцев вырос на 26,3% — до 20,526 миллиарда долларов. В мае такой продукции в страну было ввезено на сумму 4,388 миллиарда долларов, что меньше показателя апреля на 1,9%.

Помимо этого, Россия в январе-мае 2021 года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 423 тысяч тонн, следует из материалов.

За май объем импорта составил 62,7 тысячи тонн, что на 44,6% меньше показателя мая 2020 года и на 42,3% меньше, чем в апреле текущего года.

Ввоз в страну кокосового, пальмоядрового масел, масла бабассу и их фракций за пять месяцев увеличился на 13% — до 50,6 тысячи тонн. В мае импорт этих товаров составил 9,7 тысячи тонн, сократившись на 17,5% в годовом выражении и на 17,2% — в месячном.

Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций в январе-мае увеличился на 49,8%, до 0,5 тысячи тонн. В мае поставки составили 0,04 тысячи тонн, что на 74% меньше, чем в мае 2020 года и на 56,1% меньше, чем в апреле 2021 года.

По данным Росстата, импорт пальмового масла в Россию в 2020 году уменьшился на 3,4% по сравнению с предыдущим годом — до 1,025 миллиона тонн. Основными странами-поставщиками данной продукции в РФ являются Индонезия и Малайзия.