ЖЕНЕВА, 26 июл — ПРАЙМ. Переговоры во Всемирной торговой организации (ВТО), касающиеся соглашения об отказе от патентов на вакцины против коронавируса, продвигаются крайне медленно, заявила генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

Предложение приостановить действие патентов на препараты от коронавируса было выдвинуто Индией и ЮАР в ВТО в 2020 году. Дебаты в ВТО ранее были вызваны опасениями, что развитые страны серьезно опережают другие государства по темпам вакцинации. Оконджо-Ивеала говорила, что рассчитывает, что страны-участницы ВТО примут решение по вопросу отказа от патентов на вакцины от коронавируса к моменту проведения 12-й министерской конференции ВТО, которая состоится в конце ноября-начале декабря.

"Мы перешли от дебатов к переговорам по тексту соглашения. Таким образом, его сторонники, те, кто хочет отказа, выдвинули текст на обсуждение, так что это будет соглашение, и оно должно быть достигнуто. Но я должна сказать вам, что это продвигается очень медленно", — сказала глава ВТО в ходе онлайн-конференции, организованной Экономической комиссией ООН для Африки.

Оконджо-Ивеала подчеркнула, что странам-участницам ВТО необходимо прагматичное соглашение, которое позволит развивающимся странам получить доступ к технологиям и не будет препятствовать развитию исследований и инноваций.