МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Контракт на строительство ледокола класса Icebreaker 7 получит турецкая компания "Сефине Денизджилик Терсанеджилик Туризм Санайи ве тиджарет А.Ш.". Она оказалась единственной, кто подал заявку на участие в тендере Росморречфлота. Стоимость контракта составила 13,3 миллиардов рублей. Об этом сообщает "Коммерсант". В России начали разработку самоочищающегося покрытия на замену асфальту

Издание отмечает, что суда приходится заказывать за рубежом из-за того, что российские компании не берутся за их строительство по указанным ценам и срокам. В России работы обойдутся в 15-16 миллиардов рублей или дороже, с учетом роста цен на сталь.

Источники утверждают, что еще недавно Росморречфлот пытался скорректировать документацию по перечню оборудования, чтобы привлечь больше заявок. Однако подорожало все оборудование, и конкурировать с турками российские компании не смогли.

Верфь, где будут строить ледокол, основана в 2005 году, ее территория занимает порядка 140 тысяч квадратных метров. Инфраструктура позволяет работать с судами водоизмещением до 120 тысяч тонн, в том числе танкерами класса Aframax. В России возможность такого строительства есть только у верфи "Звезда" в Приморском крае.

"Коммерсант" напомнил, что это не первый случай, когда контракт на строительство российских судов уходит в Турцию. В 2018 году тендер на два парома на сжиженном природном газе СПГ для линии Усть-Луга — Балтийск выиграла турецкая Kyzey Star Shipyard.