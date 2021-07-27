МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Государственный долг регионов РФ по итогам первого полугодия 2021 года вырос на 0,6% и составил 2,512 трлн. руб. Объем госдолга вырос в 13 регионах РФ, в 21 — не изменился и в 51 — снизился.

По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам первого полугодия 2021 года вырос на 0,6%, составив 2,512 триллиона рублей. В абсолютном выражении госдолг вырос на 16,1 миллиарда рублей, и основной вклад в его увеличение внесла Москва. Госдолг России приблизился к 20 триллионам рублей

Объем муниципального долга составил 352,3 миллиарда рублей, что на 9,1% ниже, чем в начале 2021 года. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 июля 2021 года составил 2,864 триллиона рублей, что на 0,7% ниже, чем полгода назад.

Доля ценных бумаг в структуре долга продолжает расти

В структуре суммарного госдолга регионов РФ коммерческих кредитов все меньше — их доля по итогам первого полугодия 2021 года составляет всего 17% против 23% в начале года. Доля бюджетных кредитов за полгода выросла до 46% (+2 п.п.), а доля государственных ценных бумаг увеличилась до 35% (+4 п.п.). Суммарный объем коммерческих кредитов за прошедшие шесть месяцев 2021 года снизился на 135 миллиардов рублей, в то время как суммарный объем государственных ценных бумаг вырос на 108,7 миллиарда рублей, а бюджетных кредитов — на 52 миллиарда рублей. Доля государственных гарантий составила 2%.

Госдолг сократился в 51 регионе РФ

По итогам шести месяцев 2021 года объем государственного долга вырос в 13 регионах РФ, в 51 регионе госдолг снизился и в 21 — не изменился. В последнюю группу входит Севастополь, где государственный долг по-прежнему отсутствует.

Лидером по снижению государственного долга стала Сахалинская область, которая полностью погасила свою задолженность, расплатившись по коммерческому кредиту, и снова вошла в группу регионов, в которых государственный долг отсутствует. Следом за ней идет Тюменская область, которая за шесть месяцев текущего года погасила 70% своего госдолга за счет сокращения доли государственных гарантий в его структуре. На третьем месте — Пермский край, чья задолженность снизилась на 64% после погашения коммерческого кредита на 26 миллиардов рублей. Кроме того, в Тверской области и Ямало-Ненецком автономном округе за прошедший период объем госдолга сократился на 33% и 31% соответственно. В трех регионах — Республике Алтай, Нижегородской области и Курской области — объем госдолга к 1 июля 2021 года снизился более чем на 20%. Еще в восьми российских регионах госдолг снизился более чем на 10%.

Наиболее существенно объем госдолга увеличился в Москве (+385%) за счет выпуска весной 2021 года новых облигационных займов, в результате чего 100% объема госдолга столицы приходится на государственные ценные бумаги. В Республике Тыва и Республике Ингушетия объем госдолга вырос на 55% и 47% соответственно за счет увеличения задолженности по бюджетным кредитам, на которые приходится 100% их госдолгов. Кроме того, в Республике Саха (Якутия) госдолг вырос на 26%, причем в структуре выросли все виды задолженности, кроме коммерческих кредитов.

На четыре региона РФ приходится 24% суммарного объема госдолга

Самый высокий объем государственного долга наблюдается в Московской области, на 1 июля 2021 года составляя 254,8 миллиардов рублей. За первое полугодие 2021 года объем госдолга снизился на 2% за счет частичного погашения коммерческой задолженности. На втором месте по объему госдолга после выпуска трех облигационных займов находится Москва, чей госдолг составляет 145,4 миллиарда рублей. На третьем месте — Свердловская область с объемом госдолга в 109 миллиардов рублей, который за шесть месяцев сократился на 5% благодаря частичному снижению и задолженности по коммерческим кредитам, и по бюджетным. Следом за ней расположился Краснодарский край с госдолгом в 102 миллиарда рублей, который по итогам первого полугодия 2021 года не изменился. На эти четыре региона РФ приходится почти четверть суммарного регионального госдолга.

Долговая нагрузка на региональные бюджеты снова снижается

Для определения уровня долговой нагрузки регионов эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» по заказу АЭИ ПРАЙМ провели исследование и составили очередной рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки, который отражает картину распределения региональных долгов и их динамику в первом полугодии 2020 года. В рейтинге использовались данные Федерального казначейства и Минфина РФ о долговых обязательствах субъектов РФ. В качестве меры долговой нагрузки в рейтинге использовалось отношение государственного долга субъекта РФ на 1 июля 2021 года к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета за последние двенадцать месяцев (с 01.06.2020 г. по 01.06.2021 г.).

Общероссийский уровень долговой нагрузки после непродолжительного роста снова снижается и составляет 25,3%, что на 2 п. п. ниже, чем было зафиксировано на 1 января 2021 года. Диапазон значений в региональном разрезе немного сократился и варьируется от 0% в Севастополе и Сахалинской области до 178% в Республике Мордовия.

Низкий уровень долговой нагрузки по итогам первого полугодия 2021 года зафиксирован в 11 регионах и по сравнению с началом года их количество не изменилось. В Сахалинской области и Севастополе государственный долг отсутствует. Состав лидирующей группы, где государственный долг составляет менее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов, также за прошедшие полгода не изменился. На 1 июля 2021 года в нее входят: Тюменская область (0,6%), Ленинградская область (2,2%), Алтайский край (2,8%), Ямало-Ненецкий автономный округ (3,7%), Приморский край (4,5%), Москва (5,1%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (5,6%), Владимирская область (7%) и Республика Крым (7%). Почти во всех перечисленных регионах долговая нагрузка за шесть месяцев 2021 года сократилась или не изменилась, за исключением Москвы и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

В целом в 32 регионах РФ государственный долг на 1 июля 2021 года превышает 50% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, из них в 13 субъектах РФ госдолг превышает 70% налоговых и неналоговых доходов и из них в трех регионах долговая нагрузка превышает 100%. Стоит отметить положительную динамику долговой нагрузки в трех регионах с самой сложной ситуацией: и в Республике Мордовия, и в Республике Хакасия, и в Удмуртской Республике по итогам 1 полугодия 2021 года отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам заметно снизилось в основном за счет существенного роста доходов. Объемы госдолга в перечисленных регионах сократились незначительно.

Большинство регионов РФ сократили долговую нагрузку

Уровень долговой нагрузки в подавляющем большинстве российских регионов по итогам первого полугодия 2021 года снизился. На 1 июля отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам сократилось в 74 регионах РФ, в то время как на 1 января картина была противоположной и в 51 регионе долговая нагрузка выросла. Наиболее существенное ее сокращение наблюдается в Пермском крае, где за счет снижения госдолга на 64% и роста налоговых и неналоговых доходов на 49% долговая нагрузка снизилась на 28,2 п.п.. Республика Хакасия, как было сказано выше, за счет опережающего роста налоговых и неналоговых доходов (+40%) снизила долговое давление на бюджет на 19,6 п.п., хотя при этом объем госдолга сократился всего на 2%. Долговая нагрузка Республики Карелия сократилась на 18,9 п.п. как за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов (+46%), так и снижения госдолга (-8%). В Республике Мордовия и Удмуртской Республике уровень долговой нагрузки снизился на 16,9 п.п. и 16 п.п. соответственно также за счет существенного роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов.

Лидером по отрицательной динамике стала Республика Тыва, где долговая нагрузка выросла на 16,5 процентных пункта в основном за счет роста объема госдолга на 55%. В Республике Ингушетия уровень долговой нагрузки вырос на 15,3 п.п., что можно объяснить увеличением объема республиканского госдолга на 47%, хотя этот рост был отчасти нивелирован ростом налоговых и неналоговых доходов бюджета за 5 месяцев текущего года (+35%). Долговая нагрузка в Республике Саха (Якутия) выросла на 10,5 п.п., причиной чему так же стало увеличение объемов госдолга (+26%) и снижение налоговых и неналоговых доходов (-3%). Еще в семи регионах РФ рост уровня долговой нагрузки за первое полугодие 2021 года не превысил 5 п. п.

Рейтинг регионов по госдолгу