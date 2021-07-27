МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. "Почта России" полностью восстановила доставку почтовых отправлений на Дальний Восток, которая задерживалась из-за обрушения железнодорожного моста в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Движение на аварийном участке Транссиба возобновлено по обоим путям

"Доставка по Транссибирской магистрали полностью восстановилась, и с сегодняшнего дня мы доставляем почту в стандартном режиме. Почтовые вагоны, отправленные до аварии, идут с задержкой до 3 дней", — сообщили в пресс-службе.

В результате мощных ливней в Забайкальском крае затоплены сотни домов, в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба было остановлено. В воскресенье, 25 июля, РЖД открыли движение пассажирских поездов. Во вторник, как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса, раньше срока было открыто движение по второму пути.

Ранее "Почта России" сообщала, что ЧП на железной дороге повлияло на доставку посылок и писем на Дальний Восток и в обратном направлении. Как сообщалось в ее Telegram-канале, чтобы минимизировать задержки, компания использовала альтернативные способы доставки почтовых отправлений – автомобили и самолеты.

"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Имеет 42 тысячи почтовых отделений по всей стране.