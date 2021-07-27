МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries не ждет негативного влияния от санкций Украины на работу компании, однако предупреждает, что от этих санкций могут пострадать именно украинские предприниматели и потребители, говорится в заявлении Wildberries. На Украине рассказали, зачем ввели санкции против Wildberries

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны на три года против ряда физлиц, в том числе россиян, и юрлиц, в том числе Wildberries.

Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение предоставления телеком-услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

"Wildberries не ожидает какого-либо негативного воздействия на деятельность компании. Несмотря на быстрый рост популярности компании на Украине, объемы продаж в этой стране составляют 0,01% в текущем обороте Wildberries", — говорится в сообщении компании.

В то же время, продолжает ритейлер, объемы продаж товаров украинского производства за календарный год (с июля 2020 года по июль 2021 года) через онлайн-платформу превысили 1,1 миллиарда рублей. Около 24% товаров украинского производства, которые продаются на онлайн-платформе, относятся к категории косметики, 17% — игрушки, 11% — посуда и инвентарь.

"Таким образом, ограничения могут оказать негативное влияние на представителей малого бизнеса Украины, для которого Wildberries является одной из самых популярных торговых платформ для продаж товаров в 14 зарубежных странах, среди которых Россия, США, Германия, Франция, Италия и многие другие", — указывает компания.

Wildberries подчеркивает, что на ее площадке реализуются товары, которые другие иностранные игроки давно продавали на территории Украины. "Несмотря на это, ограничения коснулись только Wildberries, что свидетельствует о политике "двойных стандартов" и дискриминации по отношению к нашему бизнесу", — говорится в заявлении.

"Таким образом, по мнению компании, введенные санкции могут нанести ущерб только предпринимателям Украины и покупателям, которые лишатся широкого ассортимента товаров по доступным ценам", — заключает компания.