МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. РФ в июле может снизить экспорт пшеницы на 19% по сравнению с июлем прошлого года, до 1,9 миллиона тонн, поставки в 2021-2022 сельскохозяйственном году (начинается с 1 июля) могут составить 37,1 миллиона тонн, оценка снижена, говорится в обзоре аналитического центра "Совэкон".

Оценка экспорта пшеницы из России в 2021-2022 сельхозгоду снижена на 1,3 миллиона тонн — до 37,1 миллиона тонн с 38,4 миллиона тонн. "Снижение оценки отражает уменьшение прогноза урожая, который был понижен с 84,6 миллиона тонн до 82,3 миллиона тонн ранее в июле", — говорится в сообщении.

Дополнительным фактором для такого решения является низкий экспорт в начале сезона: поставки пшеницы в июле оцениваются в 1,9 миллиона тонн, на 19% ниже по сравнению с июлем прошлого года. "Уборочная кампания запаздывает из-за дождливой погоды и поздней посадки. Дополнительным препятствием остается скорректированная на неделю экспортная пошлина", — пишут эксперты "Совэкона".

"Внутренний рынок пшеницы относительно устойчив, несмотря на давление нового урожая и большой переходящий остаток. Многие фермеры по-прежнему предпочитают откладывать продажи, надеясь, что текущая экспортная пошлина может быть отменена через несколько месяцев. На наш взгляд, это похоже на принятие желаемого за действительное, но это действительно замедляет экспорт", — приводятся в сообщении слова директора центра Андрея Сизова.

Экспорт зерна из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года) составил 41,7 миллиона тонн, пшеницы — 33,2 миллиона тонн. Минсельхоз РФ ожидает, что в 2020-2021 сельхозгоду экспорт зерна может составить 49 миллионов тонн, поставки пшеницы — 37,6 миллиона тонн.