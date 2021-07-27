МОСКВА, 27 июля — ПРАЙМ. Сахалинское управление Ростехнадзора пересмотрело решение о временной приостановке деятельности Солнцевского угольного разреза в связи с устранением большинства замечаний, говорится в сообщении пресс-службы Восточной горнорудной компании. В настоящее время Солнцевский угольный разрез работает в обычном режиме.

Накануне пресс-служба надзорного ведомства распространила информацию о временной приостановке работы разреза на 30 суток.

В ответ на решение Сахалинского управления Ростехнадзора Солнцевский угольный разрез обратился в надзорное ведомство с ходатайством об изменении даты рассмотрения с изначально назначенного 2 августа на 27 июля 2021 года. Это ходатайство было удовлетворено.

В ходе слушаний Солнцевский угольный разрез предоставил документы, подтверждающие устранение большинства выявленных нарушений, в том числе связанных с угрозой жизни и здоровью людей, ещё до выхода предписания о временной приостановке. По результатам рассмотрения Сахалинское управление Ростехнадзора приняло решение о снятии временного запрета на деятельность Солнцевского угольного разреза. Ведомство назначило предприятию штраф в размере 750 тысяч рублей. Об этом говорится в соответствующем постановлении от 27 июля 2021 года.

Поводом для внеочередной проверки стал сход породы со складов временного хранения в русло реки Желтой. Компания активно занимается ликвидацией последствий.