МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Торговые сети, магазины и производители в регионах должны заключить соглашения о снижении торговых наценок на социально значимые продукты, увеличение цен на ряд основных продуктов питания в России сейчас — одна из самых актуальных проблем, считает вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Антимонопольная служба одобрила покупку "Лентой" сети магазинов "Семья"

Гордеев во вторник провел заседание федеральной рабочей группы "Единой России" по стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. В совещании приняли участие представители Минпромторга РФ, министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной антимонопольной службы и Роспотребнадзора.

Во вступительном слове Гордеев отметил, что увеличение цен на ряд основных продуктов питания — одна из самых частых тем, которую люди поднимают при обсуждении народной программы "Единой России" в регионах.

"Партия взяла этот животрепещущий вопрос под свой контроль и предложила ряд мер. Например, предложено на период уборки урожая, который уже наступил, организовать поставки от производителей на рынки и ярмарки для прямой продажи населению, исключив из этой цепочки звено посредников", — сказал Гордеев.

Также, по его словам, предложено заключить соглашения между торговыми сетями, предприятиями розничной торговли и производителями, фермерами о снижении торговых наценок на социально значимые продукты. "Это уже сделано на федеральном уровне, теперь это необходимо распространить на региональный уровень. Мы видим, что в ряде случаев торговые наценки доходят до 200% от стоимости товара производителя, что недопустимо", — указал вице-спикер ГД.

Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин на совещании правительства поддержал инициативы "Единой России" по снижению цен и поручил губернаторам организовать в регионах ярмарки, где местные фермеры смогут свободно торговать фруктами и овощами собственного производства.

"В настоящий момент практически во всех субъектах РФ созданы рабочие группы для контроля цен на продукты. Они будут заниматься организацией и выполнением поставленных задач, контролировать цена на основные продукты питания. К этой работе подключился Общероссийский народный фронт, проводятся рейды на местах", — сообщил Гордеев. По его данным, на сегодняшний день в регионах дополнительно открыто 120 ярмарок продуктов питания.

"Отдельно я хотел бы обратиться к контрольно-надзорным органам, которых у нас десятки, с просьбой снизить пресс с аграрного бизнеса и мест продажи продуктов, и наоборот, оказать фермерам помощь в реализации продукции", — заключил вице-спикер Госдумы.