МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Матрос, аквариумист и корневщик (работник, который занимается мытьем и чисткой овощей) вошли в топ необычных вакансий в июле, показало исследование сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости. Более 70% россиян сталкивались с ложью работодателей в вакансиях

Волочильщика проволоки ищут на производстве в Нижнем Новгороде. В обязанности специалиста будет входить проведение калибровки металла путем протягивания через матрицу для получения заданного сечения заготовки. Типография в Краснодаре нуждается в колористе, подойдет только специалист с высшим образованием и опытом работы на аналогичной позиции. Компания предоставляет сотрудникам спецодежду и инструмент.

Сахалинскому морскому пароходству требуется дисциплинированный, коммуникабельный стрессоустойчивый матрос, готовый обучаться профессии. Подойдет специалист без опыта работы. Компания оплачивает сотрудникам проезд до места трудоустройства.

Во Владивостоке арт-студии нужен костюмер. Кандидату необходимо уметь шить, знать современные фильмы и мультфильмы и быть коммуникабельным. Работнику нужно будет поддерживать в порядке костюмы и реквизит и помогать с подбором образов клиентам.

Гравер требуется на промышленное предприятие в Санкт-Петербурге. Для трудоустройства соискателю необходимо иметь среднее профессиональное образование или удостоверение специалиста не ниже 4-го разряда, а также быть честным и аккуратным.

Воронежский океанариум ищет аквариумиста. От соискателя требуется образование не ниже среднего, опыт работы с аквариумами и любовь к подводному миру. Он будет обслуживать экспозиционные и вспомогательные аквариумы, ухаживать за рыбами, следить за состоянием оборудования.

В Нижнекамске требуется корневщик. Работнику на этой должности необходимо заниматься мойкой и чисткой овощей. В московский салон оптики требуется оптометрист. Среди обязанностей специалиста: диагностика зрения, подбор и назначение очковых и контактных линз.

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