МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2021 года выросла в 15,1 раза и составила 164,439 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 307,066 миллиарда рублей, увеличившись в 1,8 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года. Нормализованная чистая прибыль, которая является базой для дивидендных выплат, выросла в 2,2 раза — до 164,731 миллиарда рублей.

Общая выручка компании от реализации увеличилась в 1,5 раза и составила 509,035 миллиарда рублей.

"Основными факторами увеличения нормализованной прибыли группы во втором квартале и первом полугодии 2021 года стали благоприятная макроэкономическая ситуация, которая привела к росту цен реализации наших углеводородов, а также увеличение объемов добычи природного газа и газового конденсата", — говорится в сообщении.

Компания добавила, что дальнейшее развитие ситуации с COVID-19 остается неопределенным, масштаб и продолжительность этих событий трудно оценить. При этом руководство группы внимательно следит за текущей ситуацией и макроэкономической конъюнктурой и при необходимости принимает соответствующие меры.

СДЕЛКА С "ГАЗПРОМОМ"

Помимо этого, "Новатэк" заплатил 1,655 миллиарда рублей за 49% в компании "Газпромнефть-Сахалин", сделка была завершена в июле, сообщил "Новатэк".

"В июне 2021 года Группа заключила соглашение о приобретении у ПАО "Газпром нефть" 49%-ной доли участия в ООО "Газпромнефть-Сахалин" за денежное вознаграждение в размере 1,655 миллиона рублей. Сделка была завершена после отчетной даты в июле 2021 года", — говорится в отчете компании.

Отмечается, что "Газпромнефть-Сахалин" владеет лицензией на разведку и разработку Северо-Врангелевского лицензионного участка, расположенного в восточной части Восточно-Сибирского и западной части Чукотского морей.

При этом устав компании "Газпромнефть-Сахалин" требует единогласного одобрения обоих участников по основным финансовым и операционным решениям. "Таким образом, механизм голосования устанавливает совместный контроль участников над ООО "Газпромнефть-Сахалин" и Группа будет учитывать свою инвестицию в компанию по методу долевого участия", — добавляется в отчете.

ДОГОВОР С TotalEnergies

Сообщается также, чтоTotalEnergies в июле заплатила около 5 миллионов долларов в рамках покупки 10% в бизнесе "Новатэка" по перевалке СПГ, могут быть еще платежи до 20 миллионов долларов, говорится в материалах "Новатэка".

В июне 2021 года "Новатэк" и Total E&P Transshipment SAS, дочернее общество TotalEnergies, заключили договор, согласно которому Total E&P Transshipment SAS приобрела 10% в ООО "Арктическая перевалка", которое будет оператором двух строящихся терминалов по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманской области. Сделка была закрыта в июле.

"Возмещение по сделке включает денежный платеж в размере 368 миллионов рублей (эквивалент 5 миллионов долларов), полученный в июле 2021 года, а также потенциальные платежи в размере до суммы, эквивалентной 20 миллионам долларов, зависящие от наступления определенных событий в будущем", — сообщает "Новатэк".

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

Капвложения "Новатэка" во втором квартале сократились на 22,8%, до 47,381 миллиарда рублей, а в первом полугодии — на 13,3%, до 88,827 миллиарда рублей, сообщила компания.

"Денежные средства, использованные на оплату капитальных вложений, составили 47,4 миллиарда рублей во втором квартале 2021 года и 88,8 миллиарда рублей за шесть месяцев 2021 года по сравнению с 61,3 миллиарда рублей и 102,5 миллиарда рублей соответственно в аналогичных периодах прошлого года", — говорится в сообщении "Новатэка" о финансовых результатах по МСФО за второй квартал.

Отмечается, что значительная часть инвестиций в основные средства была направлена на развитие СПГ-проектов, продолжающееся освоение и запуск месторождений Северо-Русского блока (Северо-Русского, Восточно-Тазовского, Дороговского и Харбейского месторождений), освоение Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского лицензионного участка, разработку нефтяных залежей Восточно-Таркосалинского и Ярудейского месторождений и разведочное бурение.

В частности, во втором квартале "Новатэк" произвел финальный платеж в сумме 70 миллионов рублей за выигранный в марте 2021 года аукцион на право пользования Северо-Гыданским участком недр. А предоплата за участок в размере 705 миллионов рублей была произведена в первом квартале 2021 года.

Кроме того, компания в отчетном периоде осуществила финальный платеж в размере 213 миллионов рублей за выигранный в декабре 2019 года аукцион на право пользования Бухаринским участком недр (предоплата в размере 2,133 миллиарда рублей была произведена тогда же в декабре 2019 года).

"Новатэк" в конце апреля сообщал, что сохраняет прогноз по капвложениям в 200 миллиардов руб на 2021 год, но отмечал, что прогноз может быть пересмотрен из-за макроэкономической обстановки. Капитальные вложения "Новатэка" в 2020 году выросли на 25,9% по сравнению с предыдущим годом, составив 204,6 миллиарда рублей.