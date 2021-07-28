МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Безработица в России в июне 2021 года снизилась до 4,8% с 4,9% в мае, следует из данных Росстата.

"В июне 2021 года 3,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июне 2021 года составил 4,8% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в докладе.

При этом, как указывает ведомство со ссылкой на данные Роструда, к концу июня 2021 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1,2 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,7 миллиона человек получали пособие по безработице.

Общий уровень безработицы в России еще ближе приблизился к допандемийному уровню — в марте 2020 года 3,485 миллиона человек классифицировались как безработные (в июне текущего года — 3,579 миллиона человек).

Резкий рост безработицы в РФ произошел в апреле 2020 года — показатель подскочил до 5,8% с 4,7% в марте. Пик был зафиксирован в августе, когда безработица достигла 6,4%. Осенью началось снижение — в сентябре и октябре уровень безработицы составил 6,3%, в ноябре — 6,1%, в декабре 2020 года общая безработица опустилась ниже 6% и составила 5,9%, в 2021 году эта тенденция продолжилась.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Более 70% россиян сталкивались с ложью работодателей в вакансиях

Число зарегистрированных безработными в России снизилось до 1,11 миллиона, это на 60% ниже, чем в начале 2021 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

Согласно сообщению, с начала 2021 года уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, снизился более чем на 1 процентный пункт. По данным Росстата, в июне безработица составила 4,8%, в январе этот показатель составлял 5,8%, в декабре 2020 года — 5,9%, а в пиковый период в августе 2020 года — 6,4%.

"Снижается и число зарегистрированных в центрах занятости граждан. Сегодня это значение не превышает 1,11 миллиона человек, что на 60% ниже, чем в начале этого года, когда через центры искали работу более 2,7 миллиона человек", — отметили в Минтруде.

Россия вплотную приблизилась к допандемическим показателям занятости, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова. Россияне работают больше американцев и японцев, но меньше мексиканцев

"Несмотря на то, что в летний период деловая активность традиционно ниже, найм новых сотрудников достаточно активен. Сказывается как общий подъем деловой активности, так и эффективность по поддержке занятых. Мы вплотную приблизились к допандемическим показателям. Выросло и число предложений в региональных службах занятости. За полгода объем предложения вырос на 25% — с 1,74 миллиона позиций на конец 2020 года до 2,19 миллиона", — рассказала Мухтиярова, слова которой приводит пресс-служба министерства.

В Минтруде отметили, что наиболее востребованы квалифицированные рабочие в области промышленности, строительства и транспорта — более 460 тысяч вакантных позиций. На долю операторов производственных установок, сборщиков и водителей сейчас приходится более 290 тысяч вакансий, на специалистов высшего уровня квалификации — 245 тысяч.

Свою роль в восстановлении ситуации на рынке труда сыграли и программы по снижению напряженности на рынке труда. Кроме того, на федеральном уровне действуют программы по переобучению безработных граждан и граждан, находящихся в поиске работы, а также программа по субсидированию найма.