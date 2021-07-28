МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в июне увеличился на 73,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года, говорится в докладе Росстата.

В стоимостном выражении оборот российского ресторанного рынка в июне 2021 года составил 149,8 миллиарда рублей. По сравнению с маем текущего года показатель снизился на 1%. В январе-июне ресторанный рынок увеличился на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 853 миллиардов рублей.

В мае 2021 года показатель увеличился в 2,2 раза в годовом выражении.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций-поставщиков продукции общественного питания.

Оборот общественного питания в России в 2020 году стал снижаться из-за ограничений на фоне распространения коронавируса. Падение ресторанного рынка на 55,1% в мае, когда ограничения на работу ресторанов еще сохранялись, стало рекордным за все время наблюдений. По итогам 2020 года оборот общепита упал впервые с 2016 года, на 22,6% в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом — до 1,444 триллиона рублей.