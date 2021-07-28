МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. ВВП РФ в июне достиг допандемийного уровня четвертого квартала 2019 года с исключением сезонности, в годовом выражении в июне рост составил 8,5%, за второй квартал — 10,1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".

"В июне ВВП, по оценке, достиг допандемийного уровня (+0,1% к 4 кварталу 2019 года с исключением сезонности). Прирост ВВП к июню 2020 года составил 8,5% г/г (к июню 2019 года: +1,9%), по итогам 2 квартала 2021 года – 10,1% г/г (+1,5% ко 2 кварталу 2019 года)", — сообщает министерство.

Отмечается, что начиная с апреля на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, сформированная влиянием карантинных ограничений. В этой связи годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики используется сопоставление с четвертым кварталом 2019 года с исключением сезонности.