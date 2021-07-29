МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянского энергоконцерна Enel, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первого полугодия 2021 года опустилась на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,78 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Выручка Enel в отчетном периоде уменьшилась на 10,6%, до 29,85 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров головной компании, составила 0,17 евро против 0,19 евро годом ранее.

Показатель EBITDA по итогам полугодия опустился на 10,7%, до 7,72 миллиарда евро. Чистый финансовый долг в отчетном периоде составил 50,42 миллиарда евро.

Компания отмечает, что чистая прибыль и выручка упали в первом полугодии, в основном из-за теплогенерации и торговой деятельности на фоне снижения объемов торговли в Италии и отрицательного влияния обменного курса в Латинской Америке.

Enel по-прежнему сохраняет свои финансовые цели на 2021 год и ожидает EBITDA на уровне в 18,7-19,3 миллиарда евро, а чистую прибыль — в 5,4-5,6 миллиарда евро.

Enel — крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме. "Энел Россия" входит в итальянскую группу Enel. Общая установленная мощность электростанций компании в РФ составляет 5,7 ГВт по выработке электроэнергии и 2 тысяч Гкал/ч по выработке тепла. Чистая прибыль "Энел Россия" по МСФО в первом полугодии текущего года составила 2,024 миллиарда рублей против 2,798 миллиарда рублей годом ранее.