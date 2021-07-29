ЖЕНЕВА, 29 июл — ПРАЙМ. Страны-участницы Всемирной торговой организации (ВТО) ввели 384 меры в области торговли с начала пандемии коронавируса, около 250 из них способствовали упрощению торговли, говорится в докладе главы ВТО Нгози-Оконджо Ивеалы.

"С момента вспышки пандемии страны-члены (ВТО) ввели 384 связанных с COVID-19 торговых меры в сфере товаров. В общей сложности 248 из них, или около 65%, носили упрощающий торговлю характер, в основном это были импортные тарифы и снижение налогов на товары, необходимые для борьбы с COVID-19, такие как СИЗ, дезинфицирующие средства, медицинское оборудование, лекарства и кислород", — говорится в докладе гендиректора ВТО, обнародованном в четверг.

Согласно отчету, остальные 136 мер можно считать ограничивающими торговлю, и 84% из них, то есть 114 мер, относились к экспортным ограничениям. При этом около 50 таких ограничений на экспорт остаются в силе. Некоторые из них, отмечает глава ВТО, имеют потенциальные последствия для составных частей вакцин против коронавируса.