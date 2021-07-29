МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам первого полугодия 2021 года составила 15,885 миллиарда долларов, что вдвое выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 30,92 доллара против 15,32 доллара за шесть первых месяцев 2020 года. Продажи компании при этом выросли на 34,8%, до 221,598 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль Amazon составила 7,778 миллиарда долларов, что на 48,4% больше показателя за аналогичный период 2020 года. Разводненная прибыль на акцию составила 15,2 доллара против 10,3 доллара годом ранее. Продажи компании за отчетный период составили 113 миллиардов долларов, увеличившись на 27%. Аналитики же ожидали выручку в размере 115,3 миллиарда.

По итогам третьего квартала 2021 года компания ожидает роста продаж на 10-16% в годовом выражении, до 106-112 миллиардов долларов.

Акции Amazon на постмаркете дешевеют на 5%.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.