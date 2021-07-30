МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Кабмин планирует увеличить минимальный порог капвложений при реализации инвестпроектов в свободной экономической зоне в Крыму и в Севастополе, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Туристы в Крыму раскрыли СМИ свои страхи

"Увеличим минимальный порог капитальных вложений, необходимый для реализации инвестиционного проекта на территории свободной экономической зоны в этих регионах. Для малого и среднего бизнеса он составит не менее 6 миллионов рублей, для остальных — 60 миллионов в первые три года работы. Также введем обязательный мониторинг выполнения предпринимателями условий договора", — сообщил Мишустин, выступая в пятницу на заседании кабмина.

По его словам, это позволит привлечь в регионы более крупные инвестиции, повысит оперативность принятия решений по приоритетам развития и будет способствовать достижению целей и задач, которые содержатся в госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

СЭЗ в Крыму создана для привлечения инвестиций в развитие действующих и создание новых производств, развития транспортной и иных инфраструктур, туризма, сельского хозяйства и санаторно-курортной сферы, а также повышения уровня и качества жизни граждан. СЭЗ начала действовать с 1 января 2015 года. Получившие статус участника СЭЗ компании в течение 10 лет пользуются преференциями – пониженной ставкой по налогу на прибыль, льготой по налогу на имущество организаций, пониженными тарифами по страховым взносам.