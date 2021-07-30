СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — ПРАЙМ. Дефицит питьевой воды Крыму больше не угрожает, его удастся избежать благодаря выпавшим обильным осадкам и реализации федерального плана по обеспечению региона устойчивым водоснабжением, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Правительство хочет стимулировать инвестиции в Крым

"Из-за обильных осадков, выпавших на территории Республики Крым, а также благодаря реализации резервных мероприятий, которые выполнялись по поручению Марата Шакирзяновича (вице-премьер РФ Хуснуллина — ред.), — бурение скважин, запуск в эксплуатацию Бештерек-Зуйского водозабора и так далее — можно уже с уверенностью сказать, что дефицит воды Крыму не угрожает", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В то же время, по его словам, в регионе продолжают выполняться все поручения президента страны и главы правительства по обеспечению региона пресной водой.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".