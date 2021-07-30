ВАШИНГТОН, 30 июл — ПРАЙМ. Международная космическая станция (МКС) с инженерной точки зрения может продолжать работу по меньшей мере до 2028 года и, вероятно, позже, заявил РИА Новости представитель НАСА Дэниел Хуот. Модуль "Наука" пристыковался к МКС

Предыдущая администрация США говорила о намерении прекратить госфинансирование МКС после 2025 года, предположив, что после этого срока работу станции будут поддерживать частные компании. Формально срок работы МКС сейчас по согласованию международных партнеров предусмотрен до 2024 года.

"С инженерной точки зрения мы ожидаем, что сможем поддерживать работу станции после этого срока (2024 года) по меньшей мере до 2028 года и, вероятно, позже, мы продолжаем обновлять наш технический анализ продолжительности жизни станции", — сказал представитель НАСА.

По словам представителя НАСА, целью США является "непрерывное присутствие человека на низкой околоземной орбите", чтобы иметь возможность перехода от станции (МКС) "к другим платформам, на которых мы сможем продолжить работу на низкой околоземной орбите".

На прошедшей в июне в Санкт-Петербурге Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 глава НАСА Билл Нельсон заявил, что на смену МКС после 2030 года придет коммерческая станция. При этом он говорил, что всегда выступал за продление эксплуатации МКС до 2030 года.

Россия планирует с 2025 года выйти из проекта МКС и строить свою национальную орбитальную станцию. В пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин говорил, что Москва ждет позицию США по продлению работы МКС, некоторое время после 2024 года она продолжит эксплуатироваться.