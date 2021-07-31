МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Российское правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 декабря текущего 2021 года.

Об этом в субботу, 31 июля, сообщается на сайте кабмина.

"Упрощённый порядок регистрации безработных граждан будет продлён до 31 декабря 2021 года. Постановление об этом утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин", — отмечается в документе.

Поясняется также, что действующий с прошлого 2020 года порядок предусматривает возможность подачи безработным заявления о постановке на учёт через сайт "Работа в России".

Также россияне могут оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале Госуслуг.

Действующий регламент освобождает российских граждан от необходимости посещать службы занятости.

Напомним, что в 2021 году максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей. Минимальный — 1 500 рублей.