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Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации безработных
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Российское правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 декабря текущего 2021 года. Об этом в субботу, 31 июля, сообщается на сайте кабмина. "Упрощённый... ПРАЙМ, 31.07.2021
безработные, россия, новости, экономика, бизнес, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Российское правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 декабря текущего 2021 года.
Об этом в субботу, 31 июля, сообщается на сайте кабмина.
"Упрощённый порядок регистрации безработных граждан будет продлён до 31 декабря 2021 года. Постановление об этом утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин", — отмечается в документе.
Поясняется также, что действующий с прошлого 2020 года порядок предусматривает возможность подачи безработным заявления о постановке на учёт через сайт "Работа в России".
Также россияне могут оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале Госуслуг.
Действующий регламент освобождает российских граждан от необходимости посещать службы занятости.
Напомним, что в 2021 году максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей. Минимальный — 1 500 рублей.