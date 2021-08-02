МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. "Цена" пандемии для Москвы превысила 600 миллиардов рублей, заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин. Эксперт спрогнозировал, каким будет будущее с коронавирусом

"Мы недополучили 200–250 миллиардов рублей доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 миллиардов на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу", — сказал Собянин в интервью РБК.

На вопрос о том, превышает ли эта сумма 600 миллиардов рублей, он ответил утвердительно.

По словам Собянина, тотальные проверки выполнения требований о вакцинации 60% работников не планируются.

"Мы и без тотальных проверок достигли поставленных целей. Подавляющее большинство предприятий выполнили все требования. В целом отрасли, обозначенные в приказе Роспотребнадзора, по вакцинации превысили 60%. Некоторые предприятия превысили 70–80%. А с теми предприятиями, которые не отчитались, Роспотребнадзор будет работать в индивидуальном порядке", — сказал он.

Также мэр сообщил в интервью, что фестивали в День города проводиться не будут, а ярмарки будут работать без культурной программы.

"Никаких фестивалей проводить не будем. Ярмарки будут работать, но без культурной программы. Сезонную торговлю надо активизировать, чтобы увеличить конкуренцию и притормозить рост цен", — сказал Собянин.

Кроме того, Собянин ответил на вопрос, будет ли с 1 сентября удаленное обучение.

"Мы никакой удаленки не планируем", — сказал мэр.

Также он коснулся факторов инфляции. По данным городских властей, на ее рост отчасти влияет отсутствие мигрантов.

"Прошлым летом пришлось практически на два месяца закрыть стройки, прекратить работу по благоустройству, ремонтам и так далее. В результате строительные организации уволили многих людей… Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, и все остальное тоже начало расти. Потому что когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции", — сказал он.

На вопрос о том, стали ли мигранты причиной инфляции, мэр ответил: "Отчасти да. Не мигранты, а их отсутствие. Тем не менее бизнес адаптируется. Объемы работ не только не уменьшились, но и выросли".

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