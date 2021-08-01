МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Московский мэр Сергей Собянин в беседе с РБК назвал главный фактор при принятии решений об ужесточении либо снятии ограничений из-за COVID-19 в столице и рассказал, дельта-штамм стал "тяжелой историей" для мегаполиса.

Собянин рассказал, как работает система введения и снятия ограничений в городе.

Основной фактор при принятии решений-заполняемость больничных коек.

"Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тысячи коек. Если они заполняются на 2/3, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры. И в мае-июне мы такие меры приняли. Это был не общий локдаун, скорее — локальные меры. И как только мы увидели, что идет спад заболеваемости, начали эти койки выводить из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры", — рассказал Собянин.

Он назвал пандемию динамической ситуацией: в ее условиях смысл управленческой работы — вовремя вводить ограничения и вовремя их снимать.

Введение на три недели входа в кафе и рестораны только по QR-коду привело к тому, что горожане на порядок больше стали вакцинироваться. При этом контактировать друг с другом — стали меньше.

За это время заболеваемость вирусом упала в Москве в 2 раза.