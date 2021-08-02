МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Появившимся летом на российском рынке труда летом предложениям — сто и более тысяч рублей за месяц участия в сборе урожая — доверять не стоит. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор Финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов. Эксперт рассказал, почему бухгалтерам в России придется учиться заново

"Надо принимать во внимание, что часть этих вакансий можно назвать "условно фейковыми". В объявлении могут стоять большие суммы, которые якобы предлагаются соискателю. Но в реальности по итогам собеседования может оказаться, что платить будут в два раза меньше. Объявления на онлайн-платформах могут не соответствовать той реальности, с которой столкнется кандидат", – предупредил эксперт.

Он добавил, что если даже будущий работодатель не лукавит, соискателям следует понимать, на что они "подписываются" за большие деньги.

"Сезонная работа более приемлема для молодых людей. Во-первых, собирать урожай – это тяжелая работа, где требуется хорошая физическая подготовка. Люди взрослого возраста могут вернуться оттуда не только с заработанными деньгами, но и с проблемами, связанными с давлением, перегревом на солнце и так далее. Во-вторых, чтобы собирать урожай, иногда приходится уезжать на огромные расстояния. Все эти вещи надо принимать во внимание", – объяснил Шибанов.

По его словам, чтобы найти действительно хорошие вакансии, которые связаны с сезонными сельхозработами, нужно долго искать и лучше проверять условия труда.

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