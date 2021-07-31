МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. На российском рынке труда появятся в ближайшее время новые профессии, заявила в беседе с РИА Новости ректор, гендиректор Университета Национальной технологической инициативы 20.35 Нина Яныкина. Только каждый пятый россиянин доволен своей профессией

Она предсказывает появление новых профессий. В частности, в образовательной сфере, науке, IT.

"Если брать сферу образования, образовательные инженеры, цифровые методисты, специалисты по педагогическому дизайну, основанному на данных — это то, что действительно нужно. Много интересных профессий будет появляться на стыке разных сфер деятельности", — пояснила собеседница агентства.

Эксперт отметила, что смешанные специальности будут актуальны в науке. Например, космобиологи, генетические консультанты, молекулярные диетологи.

Яныкина прогнозирует, что в перспективе станут достаточно востребованы профессии, связанные с эмоциями человека.

Так, появятся дизайнеры эмоций, они будут создавать эмоциональный фон.

Продюсеры смыслового поля — будут формировать картину мира и на ее основе выстраивать медиапотоки.

При этом в настоящее время в России не хватает IT-специалистов. Она считает, что профессии можно быстро обучиться при наличии мотивации, стать тестировщиком, сборщиком данных, а затем перейти к аналитике и развиваться в этом направлении.

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