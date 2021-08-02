МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Главная цель письма лидеров строительного рынка президенту — привлечь внимание к проблемам отрасли — была достигнута. Теперь назревшая реформа ценообразования в госзакупках может сдвинуться с мертвой точки, иначе риски для отрасли сохранятся. Путин призвал не допустить банкротств строительных компаний

Главы крупнейших строительных компаний России обратились с коллективным письмом к президенту Владимиру Путину. В нем они пожаловались на то, что отрасль инфраструктурного строительства погрузили в кризис убытки и долги. Согласно приведенным в документе данным Росстата, суммарный убыток строительных компаний за пять лет составил 137 млрд рублей. За этот же период ликвидировано 54% предприятий, а объем долга оставшихся в 4 раза превысил сумму чистых активов, что исключает возможность развития. Численность занятых в строительстве непрерывно сокращается все последние годы, снизившись за пять лет на 400 тысяч человек.

В качестве причин сложившейся ситуации авторы письма называют то, что система управления рисками в рамках госконтрактов не содержит порядка оценки соответствия работ, формируя «презумпцию виновности» подрядчика. Система ценообразования в отношении ресурсов в бюджетном строительстве носит нерыночный характер, не учитываются издержки на банковские гарантии и проценты на промежуточное финансирование при казначейском сопровождении.

По их словам, стройка формирует более 5% ВВП России, а дефицит транспортной инфраструктуры явно сдерживает "опережающее развитие национальной экономики". Это создает неприемлемые риски как для экономики, так и для социальной сферы и безопасности страны.

Письмо подписали главы таких компаний, как "СГМ-Мост", "Стройтрансгаз", "Автобан", АО "Дороги и мосты", АО "Мосметрострой" и другие. Всего под ним около двух десятков подписей.

Путин в конце июня поручил премьеру Михаилу Мишустину рассмотреть документ и доложить по ситуации. Судя по всему, дальше последует реакция министерств и ведомств. В Минстрое уже заявили, что необходимости в дополнительных мерах для строительной отрасли нет — все проблемы могут быть решены в рамках действующих инструментов.

УСТАРЕВШАЯ СИСТЕМА

Опрошенные "Прайм" эксперты признали наличие упомянутых проблем в отрасли — причем, по их оценке, они разрастаются. "До недавнего времени жалобы на то, что устаревшая система ценообразования приводит к разорению подрядчиков, формулировали небольшие и средние предприятия, входящие в ассоциацию дорожных подрядчиков. Авторы письма туда не входили, но проблемы были одни и те же, просто до поры крупным игрокам было проще выкручиваться", — считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

По словам руководителя InfraONE Research Александры Галактионовой, за 2019 года общее сальдо прибылей и убытков компаний строительной отрасли, входящих в топ-170, оказалось отрицательным. "Убытки составили 22,5 млрд рублей против прибыли в 14,6 млрд рублей годом ранее", — сказала она.

По ее словам, эта история поднимается не впервые — подобное письмо писали еще в 2017 году, поэтому вопрос о необходимости реформ, можно сказать, наболевший.

ЩЕБЕНЬ ПО ЦЕНЕ ЗОЛОТА

Эксперты констатировали, что с ценообразованием в госзакупках настоящая лотерея. Многие иностранные строительные компании не хотят туда идти, поскольку их не устраивает ситуация с непонятным процессом формирования сметы — ведь они не могут прогнозировать расходы и прибыль. В результате, по данным Минфина, в 2020 году количество незаключенных госконтрактов превысило число заключенных.

Блинкин напомнил, что опорные цены на товары присутствуют в федеральном законе № 44-ФЗ о госзакупках. Эти цены считаются индексным методом от баз по материалам, давность которых порой — несколько десятков лет. Это устаревшая советская практика, лишь слегка адаптированная под текущие реалии.

"Со временем расхождение становится фантастическим, в частности, для таких материалов, как качественный щебень, приходится закладывать логистическую составляющую, но это не учитывается", — объяснил эксперт.

Мировая практика не знает такого ценообразования — США, Канада, Европа считают совсем по-другому. Поэтому необходима существенная реформа в этой сфере. Мы собираемся активно развивать инфраструктурное строительство, и это хорошо. Но в рамках сохранения устаревшей системы ценообразования дело малореальное, считает эксперт.

По его словам, чтобы быть на рынке дорог высших категорий, надо иметь оборот минимум 1 млрд долларов в год. Это связано с тем, что необходимо много сложной техники, а она вся импортная, и лизинговые платежи за нее — в евро. "Оборот сглаживает шероховатости. Но когда они становятся масштабными, о них заговорили и лидеры рынка. Это 10-12 крупных компаний", — отметил он.

СОХРАНИТЬ ОТРАСЛЬ

Крупные российские игроки отказаться от госзакупок не могут, поскольку для строительной инфраструктуры государство — основной заказчик. Есть отдельные коммерческие проекты, но их недостаточно. Кроме того, многие крупные компании имеют своих подрядчиков, что не лучшим образом сказывается на конкуренции. Строители, у которых этот бизнес основной, просто теряют доходность на этом фоне, говорит Галактионова.

Главная цель письма на имя Путина — привлечь внимание к проблемам отрасли — была достигнута. Есть шанс, что это даст толчок началу реформирования системы, чтобы цены в госзакупках соответствовали рыночным. "Система должна стать прозрачнее, чтобы подрядчики могли просчитать эффективность. В противном случае желающих приходить в госзакупки будет еще меньше, и ситуации, когда конкурс отменяется из-за отсутствия претендентов, будут возникать еще чаще", — полагает она.

При этом эксперты уверены, что реформа системы ценообразования в госзакупках и экспертизы проекта — задача вполне решаемая, и правительство этим займется. "Тут нет политической и лоббистской подоплеки, в письме абсолютно объективно обозначена проблема, которую можно и нужно решить с оглядкой на европейский опыт. Сохранить отрасль дорожного строительства — крайне важно для экономики, и это, я уверен, будет сделано", — заключил Блинкин.