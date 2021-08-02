МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в беседе с РБК заявил, что Россия в настоящее время эксплуатирует старую модель экономики, которая себя изжила. Мантуров рассказал, почему в России не продлили льготное автокредитование

По его мнению, для перехода к новой модели стране нужны экспортный прорыв и внутренние инвестиции.

Он считает, что пока в России так и не получилось перехода от экономики спроса к инвестиционной модели экономики. Старая модель исчерпала себя.

"Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров", — отметил он и добавил, что темпы экономического роста в среднем за последние годы достаточно низкие.

По данным Росстата, среднегодовой рост реального ВВП России в 2013-2020 годах составил около 0,5%.

По мнению Кудрина, одно только новое качество экспорта могло бы помочь российской экономике выйти на темпы роста в 4-5% в год.

Второй фактор, который он назвал, это наращивание внутренних инвестиций.

"Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики — это бесконечная Вселенная. "Экономика спроса" ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти — это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен", — считает глава СП.

"Мало кто знает, но Китай даже в пик своей раскрутки и при 10% экономического роста в год имел иностранных инвестиций примерно 15% от всех своих инвестиций. То есть 85% инвестиций были все равно внутренними. А это трансформация ваших сбережений в инвестиции компаний. Вот в этот момент нужно инвестировать в суперпередовые технологии будущего, в товары будущего", — поясняет он.