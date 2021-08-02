МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Банк России не ожидает существенных последствий для мировой экономики от нового штамма коронавируса, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Кудрин заявил об изжившей себя модели экономики в России

"Банк России в базовом прогнозе не ожидает существенных последствий от распространения нового штамма коронавируса", — сказано в документе.

Согласно прогнозу ЦБ, мировая экономика восстановится уже во второй половине года, а в 2022 году будет находиться в "устойчиво положительной области". При этом в 2023 году мировая экономика постепенно вернется к потенциальному уровню роста.

В то же время регулятор теперь закладывает более раннее ужесточение денежно-кредитной политики в США, чем прогнозировалось в докладе за апрель текущего года.

Отмечается, что перед повышением ставок денежно-кредитной политики, ФРС США предстоит свернуть программу количественного смягчения. По прогнозу ЦБ, постепенное сокращение объема чистых покупок будет реализовано в четвертом квартале 2021 года – третьем квартале 2022 года.