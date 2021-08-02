МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сумма ущерба от экономических преступлений за первые шесть месяцев 2021 года превысила в России 142,6 миллиарда рублей, это на 74,5 миллионов руб меньше, чем в первом полугодии прошлого года, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ. Долги, которые не прощают: кому не поможет даже банкротство

"Продолжилась тенденция к увеличению общего массива преступлений экономической направленности. Относительно сопоставимого периода предшествующего года их число возросло почти на 7 тысяч и превысило отметку в 70 тысяч", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, более трети экономических преступлений (20,3 тысячи) совершены в крупном и особо крупном размере.

"Материальный ущерб, оцененный на досудебной стадии, превысил 142,6 миллиарда рублей, что на 74,5 миллионов рублей меньше, чем годом ранее", — уточняется в сообщении.

В целом, по итогам 6 месяцев отмечается увеличение в пределах 4% числа предварительно расследованных преступлений экономической направленности, совершенных организованной группой или преступным сообществом (всего — 4,7 тысячи). В общей структуре организованной преступности их доля составляет около 36%.