ВАШИНГТОН, 2 авг — ПРАЙМ. Минфин США достиг установленного конгрессом потолка госдолга и призывает конгресс вновь его поднять, заявила министр финансов Джанет Йеллен. Просчет в плане США поставил под угрозу беднейших американцев

В США предел госдолга устанавливается законодательно. Дефолтов в истории федеральных заимствований США еще не было, и ожидается, что конгресс и впредь будет поднимать потолок долга. По состоянию на 1 августа 2021 года потолок госдолга составляет 22 триллиона долларов плюс дополнительные заимствования за период с августа 2019 по 31 июля 2021 года, когда потолок повышался автоматически.

Министр финансов обратилась к руководству конгресса с письмом, сообщив, что минфин приступил к "экстраординарным" мерам по временным заимствованиям в отсутствие законодательно утвержденного нового лимита на госдолг.

"Период действия экстраординарных мер в этом году может означать повышенную неопределенность, связанную с экономическим влиянием пандемии. Таким образом, я при всем уважении призываю конгресс защитить залог полного обеспечения и кредита Соединенных Штатов и предпринять действия как можно скорее", — говорится в письме Йеллен.