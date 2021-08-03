МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ работает над мерами социальной поддержки, которые смогут вдвое снизить уровень бедности в России, и при этом они будут посильны для бюджета, рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК. Кудрин назвал альтернативу доллару для хранения активов ФНБ

Он напомнил, что к бедным в России в прошлом году можно было отнести 12,1% населения, или более 17 миллионов человек, причем большая часть — это семьи с детьми.

"Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от 3 до 7 лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам. Но самое важное — что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза", — заявил Кудрин.

"С учетом многофакторной модели нуждаемости, которая подразумевает, что, если у тебя есть вторая квартира или вторая машина ("имущественная обеспеченность"), ты ограничен в получении социальной выплаты. С учетом этого ограничения, мы сразу идем на снижение бедности более чем вдвое. Правительство на самом деле работает над этой историей", — уточнил он.

"Мы за постоянные меры по борьбе с бедностью. В 2020-м и 2021 годах были введены ряд мер: часть из них постоянные, часть — временные. Например, доплаты семьям со школьниками к новому учебному году — это разовая мера, но они, конечно, в такой степени не сработают", — заявил глава СП.

Вместе с тем, он не стал раскрывать подробностей готовящихся в правительстве мер. "Я не хотел бы здесь раскрывать всех карт, пусть это сделает правительство. У правительства есть своя модель, и она вполне разумная", — заявил он.

Выплаты по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста к 1 сентября начали перечислять в России в понедельник, 2 августа. Ранее предполагалось, что выплаты начнутся с 16 августа, однако президент РФ Владимир Путин поручил начать выплаты досрочно, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году. Эти выплаты носят разовый характер и охватывают всех школьников, не зависимо от обеспеченности семьи. Заявление на выплату можно подать на госуслугах до 1 ноября. Получить выплату можно только безналично, на карту любой платежной системы.

ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ МАЛОИМУЩИМ

Принятые правительством РФ меры по регулировании цен на отдельные товары были разумны на пике их подорожания, но при длительном применении они могут привести к дисбалансам, поэтому лучше заменить их целевыми субсидиями и другими мерами поддержки нуждающихся граждан, заявил Кудрин. Кудрин прогнозирует стабильный доллар

"Конечно, я с настороженностью отношусь к таким мерам. Когда возникает шок или пик негативного явления, это возможно и разумно. Но действие таких мер в течение трех, четырех месяцев уже чревато другими дисбалансами. В этом смысле я, скорее, за целевые субсидии населению на определенные виды товаров, за скидки для особо нуждающихся, адресную помощь", — сказал Кудрин.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара — до 1 июня (прекратили свое действие), для масла — до 1 октября 2021 года.

БОЛЬШЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАМ

Российским регионам едва хватает собственных ресурсов на выплату зарплат и текущие расходы, нужно передать часть этих полномочий на федеральный уровень, чтобы высвободить ресурсы для инвестиций и развития на местах, полагает Кудрин. Кудрин усомнился в достижении роста ВВП в 3% в 2021 году

"У нас очень высокая дифференциация регионов по налоговому потенциалу. Мы можем пересмотреть полномочия субъектов: при тех же доходах какие-то расходные полномочия передать на федеральный уровень, причем в той сфере, где они более-менее равномерно или сообразно численности населения распределены. Например, известное предложение — передача платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения", — сказал он.

По его словам, платежи региональных бюджетов за все неработающее население составляют почти 800 миллиардов рублей в год, причем только за пенсионеров — более 300 миллиардов рублей. "Можно любую модель отработать, которая бы высвободила определенный ресурс субъектов, чтобы они кислорода вдохнули", — считает Кудрин.

"Конечно, потребуется решить вопрос: если мы переносим эти полномочия с субъектов и не замещаем другими полномочиями, кто доплатит за это? Об этом и идет главная дискуссия с Минфином. Я считаю, что ресурсы у страны есть, всегда есть возможность насобирать из разных источников (ФНБ, госзаимствования и так далее) те 300, 400, 500 миллиардов рублей, которые бы дали дополнительный кислород регионам", – сказал он.

По его словам, полномочия регионов, их самостоятельность, финансовая обеспеченность — это важнейший фактор экономического развития. "Если пережимать, инициатива там умрет. У регионов за последние 10 лет сократились в два раза собственные инвестиции их бюджетов в процентах к ВВП. Им приходится больше на зарплаты тратить, на текущие вещи", – пояснил глава СП.

НАЛОГИ ПОКА НЕ ПОВЫШАТЬ

Правительству не стоит нарушать свое обещание не повышать налоги, острой необходимости увеличивать фискальную нагрузку в России сейчас нет, считает Кудрин. Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть в мире к 2030 году

"Тема очень чувствительная: когда в правительстве предложат открытую дискуссию, мы в ней примем участие. Общими словами скажу: я скорее сдержанно отношусь к новым налогам, особенно если это несколько позиций, которые сами по себе не такие уж емкие", — сказал он, отвечая на вопрос о дополнительных изъятиях у ненефтегазового сектора, в частности у металлургов.

Кудрин напомнил, что правительство обещало не трогать налоги в течение шести лет. "И мы, пожалуй, находимся не в столь критической ситуации, чтобы нарушать это обещание", — продолжил он.

Отвечая на вопрос о повышении НДФЛ для богатых, глава Счетной палаты сказал: "Склоняюсь к тому же: уже тронули — можно остановиться".

Кудрин также отметил, что не поддерживает искусственное ограничение дивидендных выплат в целях стимулирования внутренних инвестиций. "Я за те меры, которые поддерживал, когда был министром финансов. Когда мы впервые освободили движение капитала, сняли все барьеры в 2006 году, масштаб притока капитала резко увеличился. Механизм работает так: если у вас есть свобода вывода капитала, то дальше это вопрос вашего планирования и риска. Вы заходите в экономику, инвестируете, не понравилось — переводите в другую отрасль или выводите. Если же у вас начинаются ограничения, то вы и меньше денег туда заведете", — указал он.

Глава СП добавил, что тогда РФ была одной из стран с очень большим количеством соглашений об избежании двойного налогообложения. "Мы считали, что эти соглашения как раз упрощают инвестиции в Россию. Сейчас ситуация ситуация изменилась, и, конечно, когда условий для некоторых иностранных инвестиций недостаточно, возникает беспокойство, что что-то выводится за рубеж, появляется желание ввести какие-то ограничения. Мир стал более гибок в такого рода моделях регулирования капитала, и даже МВФ, который всегда ратовал за однозначную открытость, стал более сдержанным", — заключил он.

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